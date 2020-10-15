Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими

Среди погибших — двое детей.

Рязанское УМВД ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла 26 сентября примерно в 14:10 в Рязанском районе на 286-ом километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».

При столкновении Kia Rio и Chevrolet Aveo скончались двое взрослых и двое детей. Погибшие — 29-летний водитель и 26-летняя пассажирка Kia Rio и двое детей из Chevrolet.

Травмы получили 28-летний пассажир Kiа, а также 46-летняя женщина-водитель и ребенок из второй машины.