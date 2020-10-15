Рязанец пойдет под суд за нападение с ножом на брата

Пострадавший выжил.

Рязанец пойдет под суд за нападение с ножом на брата. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил региональный следком.

По версии следствия, днем 18 июня житель села Подвязье Рязанского района поссорился с братом. Пьяный 44-летний мужчина не менее двух раз ударил пострадавшего ножом в шею. Злоумышленника остановили соседи и полицейские.

51-летний пострадавший выжил.

Дело в отношении нападавшего по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство») передали в суд.

Напомним, у обвиняемого ранее заподозрили коронавирус.