\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
16°
Птн, 16
10°
Сбт, 17
ЦБ USD 77.28 -0.01 15/10
ЦБ EUR 90.71 -0.36 15/10
Нал. USD 77.65 / 79.5 11:49
Нал. EUR 91.06 / 91.9 12:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
Вчера 12:29
5 402
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
7 074
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
20 865
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
21 214
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанец пойдет под суд за нападение с ножом на брата
Пострадавший выжил.

Рязанец пойдет под суд за нападение с ножом на брата. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил региональный следком.

По версии следствия, днем 18 июня житель села Подвязье Рязанского района поссорился с братом. Пьяный 44-летний мужчина не менее двух раз ударил пострадавшего ножом в шею. Злоумышленника остановили соседи и полицейские.

51-летний пострадавший выжил.

Дело в отношении нападавшего по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство») передали в суд.

Напомним, у обвиняемого ранее заподозрили коронавирус.