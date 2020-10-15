Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения коронавирусом на треть

В Роспотребнадзоре отметили, что названная меры защищает и от других респираторных инфекций.

Прессс-служба Роспотребнадзора сообщила РИА Новости, как снизить риск заражения коронавирусом на треть. По словам экспертов, регулярное мытье рук на 36% снижает вероятность заболевания.

Эксперты пояснили, что мыло разрушает внешнюю мембрану вируса и «дезактивирует» его. Специалисты советуют мыть руки до и после использования средств индивидуальной защиты, а также после возвращения с улицы, посещения туалета, ухода за больными, чихания и прикосновения к сырому мясу и рыбе.

В Роспотребнадзоре отметили, что мытье рук защищает не только от коронавируса, но и других острых респираторных инфекций.