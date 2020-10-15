«Росгосстрах» готов оперативно выплатить возмещение клиентам, дома которых повреждены взрывами снарядов

Среди поврежденных строений были и застрахованные в «Росгосстрахе».

Специалисты Рязанского филиала компании «Росгосстрах» в оперативном режиме принимают заявления от клиентов компании из Скопинского района, дома которых получили повреждения в результате взрывов боеприпасов на территории воинской части.

По предварительным данным регионального МЧС, причиной пожара на территории воинской части стал пал травы. Порывами ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов. На момент пожара на складах было не менее 75 тысяч тонн боеприпасов.

Пожарным удалось не допустить возгорания домов в селе Желтухино, которое ближе всех расположено к воинской части. Но взрывная волна была такой силы, что выбило стекла в домах в поселках, которые находились в радиусе 3-5 км от эпицентра взрывов. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Среди поврежденных строений были и застрахованные в «Росгосстрахе». Как сообщила директор филиала «Росгосстраха» в Рязанской области Ирина Митрошина, по состоянию на 15 октября от них в компанию поступило 11 заявлений. Десять домов уже осмотрены экспертами, сильных разрушений не зафиксировано, однако у многих строений разбиты и деформированы окна, есть трещины в стенах, повреждение отделки. Сотрудники «Росгосстраха» на связи со своими клиентами, обзванивают их и консультируют по всем вопросам.

«Мы оперативно принимаем заявления и готовы максимально быстро произвести людям выплату страхового возмещения, чтобы они могли отремонтировать свои дома, — говорит директор Рязанского филиала „Росгосстраха“. — Урегулирование будет проходить по упрощенной схеме — фактически от наших клиентов потребуется только заявление и реквизиты банка, куда можно будет перечислить им страховое возмещение. Остальные документы компания соберет самостоятельно».