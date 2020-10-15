\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
16°
Птн, 16
10°
Сбт, 17
ЦБ USD 77.28 -0.01 15/10
ЦБ EUR 90.71 -0.36 15/10
Нал. USD 77.65 / 79.5 11:49
Нал. EUR 91.06 / 91.9 12:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
Вчера 12:29
5 398
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
7 072
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
20 863
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
21 212
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Разработки ученых РГАТУ победили в конкурсах выставки «Золотая осень 2020»
«Золотая осень» — главный аграрный форум страны, представляющий передовые достижения АПК России.

«Золотая осень» — главный аграрный форум страны, представляющий передовые достижения АПК России, — проходила 7-9 октября в Москве в онлайн-формате. На XXII выставке представляли проекты и разработки в области растениеводства и животноводства, развития сельских территорий, агротуризма, региональных брендов продуктов питания, экспорта продукции АПК, аграрного образования и науки, цифровизации агропромышленного комплекса.

Ученые Рязанского агротехнологического университета ежегодно принимают участие в конкурсной программе выставки, предлагая пути оптимизации различных технологических процессов в аграрном производстве. Результаты научных исследований, проводимых учеными РГАТУ, оценило жюри. Так, в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» исследователи получили одну золотую и две серебряные медали за разработку технологий биологизации процессов растениеводства и средств лечения сельскохозяйственных животных.

В номинации «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» представленные учеными агроуниверситета способы организации сельскохозяйственного консультирования, мероприятия по пропаганде научно-технических достижений и передового опыта в сфере АПК удостоились двух золотых и двух серебряных медалей. Все разработки ученых-аграриев отмечены дипломами I и II степеней.