Разработки ученых РГАТУ победили в конкурсах выставки «Золотая осень 2020»

«Золотая осень» — главный аграрный форум страны, представляющий передовые достижения АПК России.

«Золотая осень» — главный аграрный форум страны, представляющий передовые достижения АПК России, — проходила 7-9 октября в Москве в онлайн-формате. На XXII выставке представляли проекты и разработки в области растениеводства и животноводства, развития сельских территорий, агротуризма, региональных брендов продуктов питания, экспорта продукции АПК, аграрного образования и науки, цифровизации агропромышленного комплекса.

Ученые Рязанского агротехнологического университета ежегодно принимают участие в конкурсной программе выставки, предлагая пути оптимизации различных технологических процессов в аграрном производстве. Результаты научных исследований, проводимых учеными РГАТУ, оценило жюри. Так, в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» исследователи получили одну золотую и две серебряные медали за разработку технологий биологизации процессов растениеводства и средств лечения сельскохозяйственных животных.

В номинации «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» представленные учеными агроуниверситета способы организации сельскохозяйственного консультирования, мероприятия по пропаганде научно-технических достижений и передового опыта в сфере АПК удостоились двух золотых и двух серебряных медалей. Все разработки ученых-аграриев отмечены дипломами I и II степеней.