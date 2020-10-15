От коронавируса вылечились почти семь тысяч рязанцев

За сутки в регионе выявили 90 случаев заражения.

От коронавируса вылечились почти семь тысяч рязанцев. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 90 случаев заражения (с начала пандемии 9 170), выздоровели 24 пациента, умерших нет. Всего жертвами COVID-19 в области стали 54 человека.

Еще 89 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 13 754 заразившихся (всего 1 354 163), вылечились 8 392 человек (1 048 097), умерли 286 (23 491).