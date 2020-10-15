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Названа новая опасность коронавируса
Согласно результатам исследования, COVID-19 способен вызвать изменения в мозге.

Бразильские ученые назвали новую опасность коронавируса. Согласно результатам их исследования, COVID-19 способен вызвать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона, передает РИА Новости со ссылкой на портал medRxiv.

Как выяснили эксперты, коронавирус способен атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы. Это может привести к повреждениям в коре головного мозга. Ученые отмечают, что подобные изменения возможны не только у тех, кто тяжело переносит COVID-19, но и у пациентов с легкой формой заболевания.

По словам исследователей, это объясняет, почему выздоровевшие в течение нескольких месяцев могут испытывать головные боли, сонливость, потерю обоняния и судороги.

Как указывают исследователи, коронавирус способен «активировать» генетические заболевания, например, шизофрению, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.