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За три дня автоинспекторы поймали более 200 водителей с запрещенной тонировкой
Автоинспекторы продолжат рейды.

С 12 по 14 октября автоинспекторы поймали более 200 водителей с запрещенной тонировкой. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Если водители не устраняли нарушение на месте, то им выдавали требование. В случае его невыполнения водителя привлекают к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП, вплоть до административного ареста.

«Напоминаем, что тонирование стекол значительно ухудшает видимость, особенно, в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП», — обратились к рязанцам автоинспекторы.

Они продолжат рейды.