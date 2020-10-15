За три дня автоинспекторы поймали более 200 водителей с запрещенной тонировкой

Автоинспекторы продолжат рейды.

С 12 по 14 октября автоинспекторы поймали более 200 водителей с запрещенной тонировкой. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Если водители не устраняли нарушение на месте, то им выдавали требование. В случае его невыполнения водителя привлекают к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП, вплоть до административного ареста.

«Напоминаем, что тонирование стекол значительно ухудшает видимость, особенно, в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП», — обратились к рязанцам автоинспекторы.

Они продолжат рейды.