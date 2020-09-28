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Перед мостом на улице Ленина в Рязани появится светофор за девять миллионов
Соответствующий тендер на установку объекта разместили на сайте госзакупок.

Перед мостом на улице Ленина в Рязани появится светофо за 9,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер на установку объекта разместили на сайте госзакупок.

Светофор установят на перекрестке с улицами Николодворянской и Право-Лыбедской до 10 декабря. Его оборудуют автоматизированной системой управления дорожного движения.

Напомним, мост на улице Ленина планируют реконструировать. Из-за этого движение по нему запретят. Схему движения транспорта можно посмотреть по ссылке.

Работы планируют завершить до лета 2021 года.