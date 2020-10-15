Московского косметолога отправили в колонию за гибель пациентки

Летом 2019 года одна из пациенток косметолога умерла от анафилактического шока.

Московского косметолога отправили в колонию за гибель пациентки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Установлено, что женщина, не имея высшего медобразования и лицензии на медицинскую деятельность, оказывала косметологические услуги. Летом прошлого года одна из ее пациенток умерла от анафилактического шока, вызванного инъекционным введением токсических доз лидокаина.

Косметолога признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть. Ее приговорили к двум годам колонии общего режима.