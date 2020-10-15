Любимов вошел в топ-30 губернаторов по качеству ответов на обращения граждан

В ходе исследования на адрес глав регионов направили запрос о государственной поддержке в условиях пандемии коронавируса.

Центр политической конъюнктуры совместно с Проектным центром «Инфометр» проанализировал работу глав регионов и их аппаратов с обращениями граждан.

В ходе исследования на адрес глав регионов направили запрос о государственной поддержке в условиях пандемии коронавируса.

Николай Любимов занял 44 место (из 66) по быстроте ответов среди других губернаторов. На волнующие проблемы граждан он отвечает за 29 дней. По качеству ответов и их полноте Любимов занял 27 место.

По итогам исследования аналитики отметили, что губернаторы или сайты правительств имеют функциональные формы обратной связи. Но в 30% запросы из-за техническим проблем не удалось доставить адресату или запросы просто остались без ответа.