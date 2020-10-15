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«Газпромнефть-Битумные материалы» передала в рязанскую школу противовирусное оборудование и маски
Школа получила 25 рециркуляторов воздуха, 25 бесконтактных диспенсеров, а также запас антисептиков и 10 тысяч защитных масок.

Рязанский завод битумных материалов «Газпром нефти» передал в школу № 49 антибактериальное оборудование (25 рециркуляторов воздуха, 25 бесконтактных диспенсеров), а также запас антисептиков и 10 тысяч защитных масок. Об этом сообщается на сайте «Газпром нефти».

Завод помогает школе № 49 в поселке Строителей с 2015 года. При участии предприятия в образовательном учреждении открыли кабинеты цифровых технологий и робототехники, химии и физики для углубленного изучения естественно-научных дисциплин, а также «Инженерный класс» с профильной подготовкой старшеклассников для поступления на специальность «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» в рязанском Политехе. Студенты вуза проходят практику на заводе битумных материалов в Рязани и других предприятиях «Газпромнефть-Битумные материалы».

Справка:

Завод по производству битумных материалов «Газпромнефть-Битумные материалы» — одно из самых современных и технологичных предприятий Рязанской области. Ежегодно он выпускает свыше 100 тысяч тонн инновационных полимерно-битумных вяжущих для строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог в России и за рубежом. С апреля на предприятии действуют меры по предотвращению распространения COVID-19: перед работой сотрудникам измеряют температуру, все носят маски и перчатки, а цеха и транспорт регулярно дезинфицируют.