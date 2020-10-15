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До конца октября изменится расписание рязанских электричек
У некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, несколько электричек отменят.

С 17 по 31 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Исключение — 20, 26-29 октября, сообщили в пресс-службе МЖД.

Из-за плановых ремонтно-путевых работ технологические «окна» назначили:

  • в выходные дни с 6:30 до 11:00;
  • 19, 21, 22 и 23 октября с 9:00 до 17:30;
  • 30 октября с 1:00 до 13:30.

У некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, несколько электричек не проследуют на участках «Москва — Раменское — Голутвин», «Луховицы — Голутвин» и «Рязань-1 — Дивово».

Возможны дополнительные и точечные изменения. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановках, на сайте РЖД и в мобильном приложении.