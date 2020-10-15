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Центральное агентство недвижимости поможет снизить ставку по ипотеке
Специалисты компании проконсультируют, подготовят список документов, без очереди передадут в банк и сообщат о результате.

Снизить ипотечный процент до 2.7% поможет Центральное агентство недвижимости тем, кто купил дом или квартиру в области в этом году на других условиях.

«Россельхозбанк» в начале 2020 года вступил в программу «Сельская ипотека» — кредит под 2.7% годовых для квартир и домов в области. Теперь же ставку могут снизить и те клиенты, которые взяли кредит раньше, иначе говоря, банк рефинансирует ипотеку.

Сэкономить ваше время в оформлении рефинансирования поможет Центральное агентство недвижимости — давний партнер «Россельхозбанка». Специалисты компании проконсультируют, подготовят список документов, без очереди передадут в банк и сообщат о результате. Все, что необходимо от клиента — обратиться в агентство.

«В этом году мы наблюдаем тренд на покупку или строительство загородной недвижимости. И это понятно — в сельской местности покупать дом или квартиру выгоднее, уже не составляет труда быстро добраться до города, чистый воздух, природа, преимуществ много. „Россельхозбанк“ предлагает выгодное кредитование под низкий процент, — сказал начальник отдела загородной недвижимости УК „Центральное агентство недвижимости“ Андрей Костин. — И это отличная возможность для тех, кто давно мечтает о доме или квартире вне города. А для тех, кто уже приобрел такую недвижимость, банк рефинансирует действующую ипотеку. Наша задача, как агентства, помочь клиенту сэкономить не только деньги, но и время».

«Мы всегда учитываем запросы и потребности наших клиентов, — отметила начальник кредитного отдела УК „Центральное агентство недвижимости“ Людмила Белина. — Поэтому в новом предложении банка мы нашли собственное решение — освобождаем клиентов от множества организационных вопросов. Наши сотрудники помогут оформить рефинансирование ипотеки с вашим минимальным участием. Мы экономим вам не только деньги, но и время, а самое главное — нервы. Все, что требуется — прийти к нам».

Получение сельской ипотеки под льготный процент стало возможным с 1 января 2020 года. В список подходящей под программу недвижимости входят жилые комплексы за чертой города (например, ЖК «Кристалл», Поляны, ЖК «Алые паруса», Рыбное), коттеджные поселки (например, «Ласточка») и другие. По этой программе можно приобрести строящееся жилье или из вторичного рынка, а также квартиры по договорам уступки права. На финансирование программы в 2020 году заложен 1 млрд руб. из федерального бюджета, поэтому важно не откладывать этот вопрос, а получить или рефинансировать ипотеку уже сейчас.