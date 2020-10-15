Аркадий Фомин провел совещание с руководителями комитетов облдумы

В числе важнейших задач председатель облдумы назвал работу над проектом бюджета региона на трехлетний период.

В четверг, 15 октября, Аркадий Фомин провел рабочее совещание с руководителями комитетов облдумы VII созыва. Председатель регионального парламента отметил, что необходимо продолжить работу по реализации послания Президента и активизировать деятельность рабочей группы. Также председатель облдумы поручил руководителям комитетов по своим направлениям внести предложения по темам правительственных часов.

В числе важнейших задач Фомин назвал работу над проектом бюджета региона на трехлетний период. По его словам, документ в течение ближайшего времени поступит на рассмотрение. Работа над ним будет вестись в каждом комитете в соответствии с «дорожной картой». В период подготовки регионального бюджета Фомин рекомендовал провести заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований при Рязанской областной Думе.

«Представителям муниципалитетов нужно будет принимать местные бюджеты и предварительно понимать, какие приоритеты заложены в проекте областного бюджета, — подчеркнул Аркадий Фомин. — Принят Федеральный закон об инициативном бюджетировании, есть постановления правительства региона, нам нужно посмотреть, как это будет работать».

В новом созыве депутатскому корпусу предстоит сформировать Общественный совет при облдуме, Молодежный парламент, назначить постоянного представителя в Совет муниципальных образований Рязанской области и представителей общественности в Квалификационную коллегию судей.