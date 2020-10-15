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А что в кино? «Авангард: Арктические волки», «Парадоксы» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходит китайский боевик «Авангард: Арктические волки» с Джеки Чаном в главной роли. Еще одна новинка с азиатскими нотками — фильм совместного производства США и Японии «Все оттенки Токио».

Российская комедия «Парадоксы» собрала плеяду звезд отечественного кино: Гошу Куценко, Любовь Толкалину, Александра Семчева, Федора Добронравова и других, а сюжет рассказывает о безумстве повседневной московской жизни.

Российский триллер «Гипноз» режиссера Валерия Тодоровского впервые был представлен публике на Международном Московском Кинофестивале 2020 года, где был номинирован на приз за лучший фильм.

Приключенческое фэнтези «Чудо-детки: Непутевые волшебники» рассказывает о школе волшебных существ и молодом вампире Владе, который совершенно не выносит вида крови.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».