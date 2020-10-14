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Жителя Александро-Невского ранили ножом во время ссоры
Возбуждено уголовное дело.

Жители Александро-Невского устроили драку на улице Гагарина, сообщил сайт ИД «Пресса».

Мужчины выпивали, между ними завязалась ссора. Один из них вытащил из кармана куртки нож и ударил им оппонента в живот.

Потерпевший смог скрыться. Он вызвал скорую и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Полицейские не наши у подозреваемого нож. Мужчина объяснил, что машинально выкинул его в кусты неподалеку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК.

Фото ru.depositphotos.com