Жителя Александро-Невского ранили ножом во время ссоры
Возбуждено уголовное дело.
Жители Александро-Невского устроили драку на улице Гагарина, сообщил сайт ИД «
Мужчины выпивали, между ними завязалась ссора. Один из них вытащил из кармана куртки нож и ударил им оппонента в живот.
Потерпевший смог скрыться. Он вызвал скорую и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Полицейские не наши у подозреваемого нож. Мужчина объяснил, что машинально выкинул его в кусты неподалеку.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК.
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