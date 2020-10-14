Жара и невыносимый запах. Рязанцы массово жалуются на две городские проблемы

Депутаты рязанской гордумы подали жалобу в ФАС и администрацию президента.

С 28 сентября в Рязани начался отопительный сезон. Однако рязанцев это ничуть не обрадовало: из-за аномально теплого октября в квартирах образовалось пекло.

Жителям приходится отапливать улицу: открывать окна и балконы. Но тут горожан поджидает напасть в виде зловония, появившегося с 6 октября. А то, что скоро придут счета за ненужное отопление, только добавляет возмущения местным жителям.

Согласно постановлению российского правительства от 2011 года, отопление должны включать, если пять дней подряд температура держится ниже +8 градусов Цельсия.

В Рязани за неделю до включения отопления среднесуточная температура была около +14 градусов. И синоптики прогнозировали, что октябрь в этом году будет теплым — выше климатической нормы. Тем не менее, власти города решили начать отопительный сезон с 28 сентября.

Сначала тепло пустили в школы, детсады, больницы, интернаты и в жилые дома, у которых система теплоснабжения связана с этими зданиями. А с 1 октября, по заявкам управляющих компаний — в остальные жилые дома.

Батареи в рязанских квартирах стали огненными из-за того, что вода, которая идет по трубам к жилым домам не успевает охладиться, как это бывает зимой. Духоты добавляет и то, что жилье к вечеру нагревается после солнечного дня.

«В квартире, как в парилке, — рассказала рязанка Ольга М., — с начала октября мы открываем окна нараспашку, но это слабо помогает. А ведь потом еще придется платить за отопление. Это беспредел!». 6 октября в Рязани к проблеме жары в домах прибавилась еще одна — город накрыло «навозным» запахом.

Резкая вонь у многих жителей вызвала головную боль, першение в горле, тошноту и головокружение. И теперь перед рязанцами возник сложный выбор: закрыть все окна в доме и мучиться от жары или терпеть зловоние с улицы. Эта ситуация возмутила не только простых горожан.

Депутаты рязанской гордумы 9 октября подали жалобу в ФАС (Федеральную антимонопольную службу) и администрацию президента.

По словам депутата Алексея Захарова, с людей пытаются взять деньги за ненужную услугу.

«Больше недели варят нас в квартирах и на работе, включив отопление вне установленных нормативами погодных условий. Ладно, люди справлялись открытием окон, хотя за отопление с них возьмут в полном объеме. Но сейчас окна открыть невозможно из-за ужасной вони. Есть норматив по включению отопления в жилых домах, его надо придерживаться, а не грабить жителей», — прокомментировал Захаров.

Администрация Рязани на запрос редакции РЗН. Инфо ответила, что решение приняли из-за нестабильной погоды перед подачей отопления, и потому что руководители учреждений социальной сферы жаловались на холод. Вспомнили в мэрии и о коронавирусе.

«Температура воздуха в дни, предшествующие дате начала отопительного сезона являлась нестабильной. В этой связи поступали обращения руководителей учреждений социальной сферы на холод в школах, детских садах, больницах, других социально значимых объектах. Учитывая также сложную эпидемиологическую обстановку, на основании постановления администрации Рязани от 24.09.2020 №3523, было принято решение осуществить пуск отопления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако на вопрос, отключат ли отопление, если теплая погода продолжится, мэрия так и не ответила.