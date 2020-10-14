Задолженность за газ теплоснабжающих организаций региона с начала года выросла на 86 миллионов

Крупнейшим должником остается МУП «РМПТС».

С начала 2020 года просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Рязанской области увеличилась на 86 миллионов рублей и сейчас составляет 164,3 миллиона рублей.

Юристы ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» постоянно ведут претензионно — исковую работу в отношении неплательщиков. Кроме того, руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», пунктами 40 (1) — 40 (6) «Правил поставки газа в Российской Федерации» поставщик газа направил в адрес ряда ТСО требование предоставить независимую гарантию от банка по обеспечению исполнения обязательств по оплате газа.

Крупнейшим должником остается МУП «РМПТС», по оперативным данным на текущую дату, задолженность предприятия составляет 78,5 миллиона рублей. Также задолженность имеется у ТСО:

МКП «ЖКХ Рязанское» — 20,8 миллиона рублей;

МКП «Касимовсервис» — 12,3 миллиона рублей;

МКП «ЖКХ Чучковское» — 10,7 миллиона рублей;

ООО «Шацкие коммунальные системы» — 7,4 миллиона рублей.

«Несмотря на растущую задолженность теплоснабжающих организаций перед поставщиком, для своевременного обеспечения теплом социальных объектов и жилых домов, мы подали газ на котельные всех ТСО. В свою очередь, мы рассчитываем на соблюдение ТСО графиков платежей за потреблённый газ," — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский.