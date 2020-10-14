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За две недели в Рязани родились семь пар двойняшек
Три пары детей уже выписали.

За две недели в Рязани родились семь пар двойняшек. Об этом в среду, 14 октября, сообщил региональный минздрав.

Все дети появились на свет в перинатальном центре. Первая пара родилась в последние выходные сентября. Мальчика и девочку весом около трех килограммов уже выписали домой.

1 октября врачи помогли родиться еще одной паре разнополых двойняшек. Вслед за ними родились две девочки.

Всего за две минувшие недели на свет появились семь пар двойняшек. Среди них нет ни одной пары из двух мальчиков.

Три пары детей уже выписали.

«Еще четырем парам потребовалось кювезное выхаживание. Их выпишут домой, когда мы будем уверены, что здоровью новорожденных ничего не угрожает», — пояснила главврач Ирина Девятова.

По ее словам, рождение близнецов в перинатальном центре не редкость: к местным врачам часто направляют женщин с многоплодной беременностью.