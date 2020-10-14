В Шиловском районе поблагодарили специалистов «Рязаньэнерго» за свет на улицах

Благодарность энергетикам выразил глава администрации Шиловского района.

Глава администрации Шиловского муниципального района Рязанской области выразил благодарность энергетикам за проводимую работу по модернизации и техническому обслуживанию систем наружного освещения.

В благодарственном письме, адресованном директору «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергею Котеневу, руководитель Шиловского района Владимир Луканцов высоко оценил качество работ энергетиков в сельских поселениях, где до конца 2020 года планируется не только отремонтировать находящиеся на обслуживании осветительные приборы, но и установить 170 новых современных светодиодных светильников.

«То, что уже делается и будет сделано энергетиками, позволит обеспечить лучшую освещенность сельских улиц, повысит безопасность и комфортность проживания для наших жителей, а также снизит объемы энергопотребления и даст экономию значительных ресурсов для их использования на другие нужды», — подчеркивает руководитель Шиловского района.

К настоящему времени энергетики заменили и установили более 120 уличных осветительных приборов на территории Шиловского, Ерахтурского, Задубровского, Ибредского, Инякинского, Мосоловского, Санского, Тимошкинского, Тырновского, Аделинского, Борковского, Желудевского, Занино-Починковского и Лесновского сельских поселений Шиловского района.

«В настоящее время прорабатывается вопрос по увеличению охвата территории Рязанской области за счет проведения модернизации и приема на техническое обслуживание еще около 19 000 фонарей в областном центре и 12 400 — в других населенных пунктах», — отметил директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев.