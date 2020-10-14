В Шиловском районе поблагодарили специалистов «Рязаньэнерго» за свет на улицах

Глава администрации Шиловского муниципального района Рязанской области выразил благодарность энергетикам за проводимую работу по модернизации и техническому обслуживанию систем наружного освещения.
В благодарственном письме, адресованном директору «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергею Котеневу, руководитель Шиловского района Владимир Луканцов высоко оценил качество работ энергетиков в сельских поселениях, где до конца 2020 года планируется не только отремонтировать находящиеся на обслуживании осветительные приборы, но и установить 170 новых современных светодиодных светильников.
«То, что уже делается и будет сделано энергетиками, позволит обеспечить лучшую освещенность сельских улиц, повысит безопасность и комфортность проживания для наших жителей, а также снизит объемы энергопотребления и даст экономию значительных ресурсов для их использования на другие нужды», — подчеркивает руководитель Шиловского района.
К настоящему времени энергетики заменили и установили более 120 уличных осветительных приборов на территории Шиловского, Ерахтурского, Задубровского, Ибредского, Инякинского, Мосоловского, Санского, Тимошкинского, Тырновского, Аделинского, Борковского, Желудевского, Занино-Починковского и Лесновского сельских поселений Шиловского района.
«В настоящее время прорабатывается вопрос по увеличению охвата территории Рязанской области за счет проведения модернизации и приема на техническое обслуживание еще около 19 000 фонарей в областном центре и 12 400 — в других населенных пунктах», — отметил директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев.