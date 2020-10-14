В Рязанской области прошел комплекс деловых игр

Участниками мероприятий стали 600 человек.

В Рязанской области прошел комплекс деловых игр. Об этом в среду, 14 октября, сообщило министерство промышленности и экономического развития региона.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 14 сентября по 5 октября в школах Рязани и области организовали и провели комплекс деловых игр и открытых уроков. Отмечается, что были охвачены учащиеся из моногородов.

«Основная цель мероприятий — знакомство с такими понятиями, как: целевая аудитория, уникальное торговое предложение, рекламная кампания, налогообложение, дивиденды и объемы продаж», — сообщили в ведомстве

Во время игры «Богатый человек» школьники за час должны были разработать рекламную кампанию по привлечению покупателей и рассчитать план работы предприятия для обеспечения личного дохода учредителя в 250 тысяч рублей и более.

Открытые уроки для учеников провели действующие предприниматели Рязани. Бизнесмены рассказали о своем профессиональном росте, опыте предпринимательской деятельности и успешных проектах.

Участниками мероприятий стали 600 человек.