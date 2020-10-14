В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило девять тысяч

За сутки заболели 90 человек.

Еще 90 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом в среду, 14 октября, сообщил оперштаб региона.

Всего в регионе зафиксировано 9 080 случаев коронавируса, за весь период выздоровели 6 969 (за сутки 23), 54 человека скончались. Еще 90 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

В России зарегистрировано 1 340 409 случая инфекции в 85 регионах.

За сутки выписали 7 920 человек, за весь период — 1 039 705.

За сутки умерли 239 человек, за весь период — 23 205.