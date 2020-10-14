\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
18°
Чтв, 15
17°
Птн, 16
ЦБ USD 77.29 0.27 14/10
ЦБ EUR 91.07 0.07 14/10
Нал. USD 76.85 / 78.9 12:49
Нал. EUR 90.46 / 91.3 12:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
37 минут назад
154
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
Вчера 09:59
4 146
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
17 974
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
18 345
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило девять тысяч
За сутки заболели 90 человек.

Еще 90 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом в среду, 14 октября, сообщил оперштаб региона.

Всего в регионе зафиксировано 9 080 случаев коронавируса, за весь период выздоровели 6 969 (за сутки 23), 54 человека скончались. Еще 90 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

В России зарегистрировано 1 340 409 случая инфекции в 85 регионах.

За сутки выписали 7 920 человек, за весь период — 1 039 705.

За сутки умерли 239 человек, за весь период — 23 205.