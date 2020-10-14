\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
17°
Чтв, 15
16°
Птн, 16
ЦБ USD 77.28 -0.01 15/10
ЦБ EUR 90.71 -0.36 15/10
Нал. USD 77.12 / 79.33 17:49
Нал. EUR 90.65 / 91.5 16:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
9 часов назад
2 165
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
Вчера 09:59
5 197
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
18 990
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
19 352
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани начали готовить технику для уборки дорог зимой
Всего на улицы областного центра будет выходить 137 единиц техники.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила «качественно убирать» город предстоящей зимой. Об этом сообщил сайт мэрии.

По информации дирекции благоустройства, практически вся техника готова к работе. Всего на улицы областного центра будет выходить 137 единиц техники — это самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы с щетками, самосвалы, автогрейдеры и другие.

В запасе в городе есть более 1000 тонн жидкого реагента для уборки центральных улиц и достаточные запасы пескосоляной смеси для обработки остальных дорог и тротуаров.

«Город должен убираться весь. И качественно. В каждом районе должны быть закреплены бригады, составлен четкий план, где убирает муниципальное предприятие, а где работает подрядчик», — подчеркнула Сорокина.