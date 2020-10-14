В Рязани начали готовить технику для уборки дорог зимой

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила «качественно убирать» город предстоящей зимой. Об этом сообщил сайт мэрии.
По информации дирекции благоустройства, практически вся техника готова к работе. Всего на улицы областного центра будет выходить 137 единиц техники — это самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы с щетками, самосвалы, автогрейдеры и другие.
В запасе в городе есть более 1000 тонн жидкого реагента для уборки центральных улиц и достаточные запасы пескосоляной смеси для обработки остальных дорог и тротуаров.
«Город должен убираться весь. И качественно. В каждом районе должны быть закреплены бригады, составлен четкий план, где убирает муниципальное предприятие, а где работает подрядчик», — подчеркнула Сорокина.