В Рязани из-за новых ограничений перенесли концерты

Об этом сообщили организаторы.

В Рязани из-за новых ограничений перенесли концерты в клубе Deep и в Ледовом дворце. Об этом сообщили организаторы.

Выступления артиста Morgenshtern в клубе Deep, певицы Мари Краймбрери, группы «Порнофильмы» перенесены.

«Как только появится соответствующее разрешение, то мы сразу сообщим организаторам о возобновлении концертной деятельности в Рязанской области. Все ближайшие и прошедшие концерты, которые были запланированы, но не проведены — перенесены на другие даты. Билеты, приобретенные ранее, будут действительны», — подчеркнула администрация клуба.

Концерт группы ДДТ во Дворце спорта «Олимпийский» также состоится в другие даты.

Напомним, во вторник, 13 октября, в Рязанской области ввели новые ограничения. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов во время своего обращения.

Так, до особого распоряжения: