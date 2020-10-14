В Рязани из-за новых ограничений перенесли концерты в клубе Deep и в Ледовом дворце. Об этом сообщили организаторы.
Выступления артиста Morgenshtern в клубе Deep, певицы Мари Краймбрери, группы «Порнофильмы» перенесены.
«Как только появится соответствующее разрешение, то мы сразу сообщим организаторам о возобновлении концертной деятельности в Рязанской области. Все ближайшие и прошедшие концерты, которые были запланированы, но не проведены — перенесены на другие даты. Билеты, приобретенные ранее, будут действительны», — подчеркнула администрация клуба.
Концерт группы ДДТ во Дворце спорта «Олимпийский» также состоится в другие даты.
Напомним, во вторник, 13 октября, в Рязанской области ввели новые ограничения. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов во время своего обращения.
Так, до особого распоряжения:
- кафе, рестораны и другие общепиты не смогут работать с 23 до 9 часов;
- вводится запрет на массовые мероприятия и работу дискотек и ночных клубов;
- кинотеатры, цирк и театры продолжат работу, но с 30-процентной заполняемостью (ранее было 50%).