В России продлят программу льготной ипотеки

С предложением продлить ее выступил глава государства.

В России продлят программу льготной ипотеки до июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министрМихаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с правительством. Об этом пишет РИА Новости.

Программа должна была закончиться уже 1 ноября. С предложением продлить ее выступил глава государства.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Льготная ставка в 6,5 процента действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.