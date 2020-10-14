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В Москве старшеклассников переведут на «дистанционку»
Мэр уточнил, что старшеклассники легко адаптируются к дистанционному обучению, а ученикам младших классов сложно оставаться одним с онлайн-платформой.

В Москве старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Об этом в среду, 14 октября, сообщил сайт мэра Сергея Собянина.

Двухнедельные каникулы столичных школьников завершатся 18 октября. На следующий день ученики 1-5 классов вернутся в школы, в школьники 6-11 классов на две недели перейдут на «дистанционку».

Собянин пояснил, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусом. Согласно заявлению градоначальника, на их долю приходится две трети заболевших детей.

Мэр уточнил, что старшеклассники легко адаптируются к дистанционному обучению, а ученикам младших классов сложно оставаться одним с онлайн-платформой, пока их родители работают. Пятиклассников решили не переводить на «удаленку» из-за того, что это их первый год обучения в средней школе с новыми учителями.