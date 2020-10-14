В Клепиковском районе отремонтировали дорогу

Подрядчик завершил работы на месяц раньше установленного контрактом срока.

В Клепиковском районе отремонтировали двухкилометровый участок от дороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» до Шабаево. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Верхнее покрытие дороги убрали, уложили и выровнили верхний слой покрытия, обустроили дорогу. На этом объекте впервые в Рязанской области применили инновационную технологию «Superpave».

«Это передовой метод разработки и укладки асфальтобетона с высокой эксплуатационной надежностью. Главное достоинство таких материалов — повышенный срок эксплуатации. Что позволило увеличить гарантийный срок нового покрытия до 6 лет», — отметили в минтрансе.

Подрядчик завершил работы на месяц раньше установленного контрактом срока. Претензий к качеству выполненных работ у заказчика нет.

В регионе работы на большей части объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили.