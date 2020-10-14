\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
18°
Чтв, 15
17°
Птн, 16
ЦБ USD 77.28 -0.01 15/10
ЦБ EUR 90.71 -0.36 15/10
Нал. USD 77.12 / 79.33 16:59
Нал. EUR 90.65 / 91.4 16:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
5 часов назад
1 360
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
Вчера 09:59
4 699
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
18 505
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
18 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе отремонтировали дорогу
Подрядчик завершил работы на месяц раньше установленного контрактом срока.

В Клепиковском районе отремонтировали двухкилометровый участок от дороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» до Шабаево. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Верхнее покрытие дороги убрали, уложили и выровнили верхний слой покрытия, обустроили дорогу. На этом объекте впервые в Рязанской области применили инновационную технологию «Superpave».

«Это передовой метод разработки и укладки асфальтобетона с высокой эксплуатационной надежностью. Главное достоинство таких материалов — повышенный срок эксплуатации. Что позволило увеличить гарантийный срок нового покрытия до 6 лет», — отметили в минтрансе.

Подрядчик завершил работы на месяц раньше установленного контрактом срока. Претензий к качеству выполненных работ у заказчика нет.

В регионе работы на большей части объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили.

С учетом объектов, которые были внесены в перечень этого года дополнительно, уже уложено около полутора миллионов квадратных метров асфальтобетона. К окончанию сезона отремонтируют более двухсот километров дорог, построят около сорока километров линий искусственного освещения в 22 населенных пунктах, оборудуют 123 пешеходных перехода.