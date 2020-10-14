Стритболисты Рязанского приборного завода победили в первенстве регионального «Профрадиоэлектрона»

АО «ГРПЗ» представляли две мужские команды.

Команда АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») ГРПЗ-1 выиграла первенство Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по баскетболу 3×3 (стритбол).

АО «ГРПЗ» представляли две мужские команды: ГРПЗ-1 и ГРПЗ-2. В результате команда ГРПЗ-1 в составе регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов Андрея Сенина и мастеров участков Алексея Белокопытова и Артема Иванцова завоевала «золото».

«Турнир прошел „на ура“: море позитива и ярких эмоций получили все участники этого стритбольного праздника, — поделился впечатлениями капитан команды-победительницы Артем Иванцов. — С каждым годом баскетбол 3×3 набирает популярность на рязанских предприятиях радиоэлектронного профиля, повышается мастерство игроков. Все большее количество людей проявляют интерес к этому виду спорта. А для нас, тех, кто активно занимается баскетболом, любит баскетбол, живет баскетболом, это лучшая игра с мячом!»

По итогам соревнований команда-победитель отмечена кубком, медалями и денежным вознаграждением.

В пятом юбилейном первенстве Рязанского «Профрадиоэлектрона» по баскетболу 3×3 приняли участие представители АО «ГРПЗ», АО «Рязанский Радиозавод», АО «РПТП «Гранит», АО «Рязанский завод металлокерамических приборов», Рязанского политехнического колледжа. Турнир был посвящен 125-летию изобретения радио А.С. Поповым.

На всех предыдущих первенствах Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по баскетболу 3×3 команды АО «ГРПЗ» как мужские, так и женские неизменно входили в число призеров.

Стритбол — разновидность баскетбола, так называемый «уличный» вариант, где в составе команды на площадку выходят три игрока и один — запасной. Зона игры составляет половину обычной площадки для баскетбола с одной корзиной.