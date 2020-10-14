Со счетов рязанцев украли более двух миллионов

Возбуждены уголовные дела.

Со счетов рязанцев украли более двух миллионов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшие обратились в полиции и рассказали, что им звонил незнакомец, который представлялся работником службы безопасности банка. Он заявлял, что кто-то пытается завладеть их деньгами. Напугав таким способом людей, звонивший просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям, чтобы «сохранить деньги».

Жители региона передавали мошенникам право доступа к картам.

Таким образом, со счета 37-летнего рабочего из Михайловского района пропали 244 тысячи рублей, с банковской карты 69-летней рязанки — более 768 тысяч рублей, а со счета 33-летней жительницы города Спасск-Рязанский похитили более 936 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к этим хищениям причастны разные люди.

Все обстоятельства преступлений зафиксированы. Устанавливаются личности злоумышленников.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ и части 3 статьи 159 УК.