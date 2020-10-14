\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
18°
Чтв, 15
17°
Птн, 16
ЦБ USD 77.28 -0.01 15/10
ЦБ EUR 90.71 -0.36 15/10
Нал. USD 77.12 / 79.33 16:59
Нал. EUR 90.65 / 91.4 16:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
5 часов назад
1 360
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
Вчера 09:59
4 699
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
18 505
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
18 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Со счетов рязанцев украли более двух миллионов
Возбуждены уголовные дела.

Со счетов рязанцев украли более двух миллионов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшие обратились в полиции и рассказали, что им звонил незнакомец, который представлялся работником службы безопасности банка. Он заявлял, что кто-то пытается завладеть их деньгами. Напугав таким способом людей, звонивший просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям, чтобы «сохранить деньги».

Жители региона передавали мошенникам право доступа к картам.

Таким образом, со счета 37-летнего рабочего из Михайловского района пропали 244 тысячи рублей, с банковской карты 69-летней рязанки — более 768 тысяч рублей, а со счета 33-летней жительницы города Спасск-Рязанский похитили более 936 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к этим хищениям причастны разные люди.

Все обстоятельства преступлений зафиксированы. Устанавливаются личности злоумышленников.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ и части 3 статьи 159 УК.