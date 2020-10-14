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Семья больного раком четырехлетнего рязанца рассказала о результатах лечения в Испании
Мальчика должны были лечить «горячими антителами» в клинике Sant Joan de Déu.

Семья больного раком четырехлетнего рязанца Алеши Кузнецова рассказала о результатах лечения в Испании.

Мальчика должны были лечить «горячими антителами» в клинике Sant Joan de Déu (Барселона). Для этого родственники попросили помощи у рязанцев. На лечение требовалось 230 351 евро (18 658 431 рубль), а также 13 200 евро на дополнительные расходы.

«Сегодня пришли результаты обследования! По результатам МРТ справа очаг мертв, а слева уменьшился! Костный мозг чист. Это огромная радость! Как вам описать, что я чувствую? Я за эти долгие месяцы впервые подумала о том, что у нас есть самый настоящий шанс на ремиссию! Вы можете себе представить? Это новости, которые я так сильно ждала. У моего сына есть шанс на жизнь! Наш следующий этап, лечение по протоколу Ombortumab. Мы прилетели сюда именно для этого сложного, нового лечения. Я верю в сына! Все у нас еще будет хорошо! Очень прошу всех, кто читает наш пост, помогите нам», — говорится в сообщении.

Реквизиты можно посмотреть здесь.

Напомним, в декабре 2018 года мальчику поставили диагноз нейробластома четвертой стадии. Он прошел лечение в клинике имени Дмитрия Рогачева в Москве. 19 декабря 2019 года у ребенка диагностировали рецидив.