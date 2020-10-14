Сасовец собрал из старых запчастей «тракторомобиль»

Машина разгоняется до 70 км/ч.

Житель села Гавриловское Сасовского района Иван Гришаев собрал из старых запчастей гибрид автомобиля и трактора. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Мужчина назвал свое изобретение — «тракторомобиль Бизон». Машина разгоняется до 70 км/ч.

Агрегат проходит испытания на осенних полевых работах.

«"Бизон» предназначен для работы в поле, на нем можно пахать, дисковать, бороновать, сеять. И все это выполняется на гораздо большей скорости, чем на тракторе", — рассказал создатель.