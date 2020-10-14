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Рязанский оперштаб обновил географию COVID-19 в области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9170 человек.

В среду, 14 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 в области. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9170 человек в

  • Рязани — 4781;
  • Рязанском районе — 414;
  • Скопине — 253;
  • Ряжске — 250;
  • Рыбном — 232;
  • Касимове — 217;
  • Сасове — 206;
  • Шиловском районе — 165;
  • Новомичуринске — 163;
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  • Старожилове — 56;
  • Сараях — 55;
  • Пронском районе — 54;
  • Спасске-Рязанском — 53;
  • Захаровском районе — 51;
  • Шацке — 45;
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  • Кораблинском районе — 33;
  • Путятинском районе — 32;
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  • Сапожковском районе — 17;
  • Ухоловском районе — 14;
  • Пителинском районе — 9;
  • Кадомском районе — 7;
  • Пителине — 6.