Рязанский оперштаб обновил географию COVID-19 в области

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9170 человек.

В среду, 14 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 в области. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9170 человек в