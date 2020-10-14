Рязанских водителей предупредили о рейдах
Госавтоинспекция призвала всех водителей строго соблюдать ПДД.
Рязанских водителей предупредили о рейдах. Об этом сообщила
В среду, 14 октября, полицейские проведут мероприятие «Тонировка» для пресечения нарушений ПДД.
В случае выявления таких нарушений водителей привлекут к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5. КоАП. Нарушителей оштрафуют на 500 рублей.
Госавтоинспекция призвала всех водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.