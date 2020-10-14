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Рязанцам рассказали, почему стресс опасен для здоровья
До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» акция — «стресс-комплекс» со скидкой до 30%.

Знакомая всем фраза «все болезни — от нервов» подкреплена наукой. Стресс может серьезно сбить ритм организма, если игнорировать конкретные индикаторы, «кричащие» о его влиянии на здоровье. Специалисты Лаборатории «Гемотест» подробно рассказали рязанцам, почему стресс опасен для здоровья.

По словам экспертов, высокий уровень «гормона стресса» кортизола способен увеличить риск развития инфарктов и инсультов. Еще сильнее ухудшает положение высокий индекс атерогенности — соотношение уровня «хорошего» и «плохого» холестерина.

«Еще один признак проблем — низкий уровень витамина D. В число последствий входит дефицит „гормона счастья“ серотонина и вымывание кальция из организма. Нехватка магния способна привести к тревожным состояниям и бессоннице», — рассказали в Лаборатории.

На самочувствие влияют и проблемы с щитовидной железой — они способны вызвать резкие перепады настроения, апатию, увеличение веса, потерю полового влечения, а также сонливость или бессонницу.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» акция — «стресс-комплекс» со скидкой до 30%. Исследование займет один день.

Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно.

Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязанской области:

Рязань

Народный б-р, 9

Первомайский проспект, 37

Дзержинского, 73

Новоселов, 51

Пирогова, 8

Касимов

Карла Маркса, 2-а