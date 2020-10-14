«Рязаньгоргаз» вводит ограничения на посещение своих офисов

Компания «Рязаньгоргаз» вводит ограничение на посещение клиентами своих офисов. К таким мерам газовики вынуждены прибегнуть из-за осеннего роста числа инфицированных коронавирусом.
Вместе с тем никаких изменений в работе компании не планируются — АО «Рязаньгоргаз» продолжает исполнять все свои обязательства перед партнерами, ограничения коснутся только личных визитов клиентов в офисы.
Заявки на все услуги, оказываемы «Рязаньгоргаз», можно оформить дистанционно.
На официальном сайте компании действует сервис,
Также онлайн можно сделать заявку на
Кроме того, по
Консультацию по всем возникающим вопросам можно получить по единому номеру центра предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз» с 8-800-200-52-44.
Неизменным остается номер аварийно-диспетчерской службы — 04, с мобильного телефона — 104.
Оказание услуг населению происходит в соответствии с требованиями Роспортебнадзора: все сотрудники, выезжающие на вызовы, обеспечены защитными масками и антисептическими средствами, ежедневно проводится термометрический контроль персонала, в помещениях компании действует режим текущей дезинфекции.