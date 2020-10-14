«Рязаньгоргаз» вводит ограничения на посещение своих офисов

К таким мерам газовики вынуждены прибегнуть из-за осеннего роста числа инфицированных коронавирусом.

Компания «Рязаньгоргаз» вводит ограничение на посещение клиентами своих офисов. К таким мерам газовики вынуждены прибегнуть из-за осеннего роста числа инфицированных коронавирусом.

Вместе с тем никаких изменений в работе компании не планируются — АО «Рязаньгоргаз» продолжает исполнять все свои обязательства перед партнерами, ограничения коснутся только личных визитов клиентов в офисы.

Заявки на все услуги, оказываемы «Рязаньгоргаз», можно оформить дистанционно.

На официальном сайте компании действует сервис, позволяющий вызвать мастера для ремонта газовой плиты, духового шкафа, колонки или котла.

Также онлайн можно сделать заявку на техническое обслуживание газового оборудования. Графики проведения плановых работ размещены на странице ТО ВДГО.

Кроме того, по этому адресу принимаются документы и на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и газопотребления, выдачу технических условий, заключение договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Консультацию по всем возникающим вопросам можно получить по единому номеру центра предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз» с 8-800-200-52-44.

Неизменным остается номер аварийно-диспетчерской службы — 04, с мобильного телефона — 104.

Оказание услуг населению происходит в соответствии с требованиями Роспортебнадзора: все сотрудники, выезжающие на вызовы, обеспечены защитными масками и антисептическими средствами, ежедневно проводится термометрический контроль персонала, в помещениях компании действует режим текущей дезинфекции.