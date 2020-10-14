Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дважды в неделю буду выполнятьяс рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба).

Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).

Ранее разрешили прямые перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.