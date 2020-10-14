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Ранняя диагностика спасает жизнь. Минздрав Калужской области порекомендовал всем больницам проводить маммографию
Согласно положениям приказа Минздрава, женщинам старше 40 лет во время медицинского осмотра требуется проведение маммографии.

Минздрав Калужской области дал разъяснение всем медицинским центрам и поликлиникам в регионе, о том что при проведении профилактических осмотров необходимо проводить рентгеновскую маммографию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно положениям приказа Минздрава, женщинам старше 40 лет во время медицинского осмотра требуется проведение маммографии молочных желез в двух проекциях ежегодно, и она обязательно должна быть рентгеновской.

Ведомство обратилось к главврачам медицинских организаций региона с просьбой о необходимости донести информацию до всех сотрудников, осуществляющих профилактические медицинские осмотры.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Справка:

Маммография — это рентгеновское исследование, которое позволяет обнаружить изменения в молочной железе женщины начиная с ранних стадий. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. На сегодняшний день единственным способом профилактики рака молочной железы является ранняя диагностика болезни. Напоминаем маммография является обязательной при проведении обязательных медосмотров, то есть при устройстве на работу и при проведении диспансеризации государственных служащих.