Ранняя диагностика спасает жизнь. Минздрав Калужской области порекомендовал всем больницам проводить маммографию

Минздрав Калужской области дал разъяснение всем медицинским центрам и поликлиникам в регионе, о том что при проведении профилактических осмотров необходимо проводить рентгеновскую маммографию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно положениям приказа Минздрава, женщинам старше 40 лет во время медицинского осмотра требуется проведение маммографии молочных желез в двух проекциях ежегодно, и она обязательно должна быть рентгеновской.
Ведомство обратилось к главврачам медицинских организаций региона с просьбой о необходимости донести информацию до всех сотрудников, осуществляющих профилактические медицинские осмотры.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Справка:
Маммография — это рентгеновское исследование, которое позволяет обнаружить изменения в молочной железе женщины начиная с ранних стадий. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. На сегодняшний день единственным способом профилактики рака молочной железы является ранняя диагностика болезни. Напоминаем маммография является обязательной при проведении обязательных медосмотров, то есть при устройстве на работу и при проведении диспансеризации государственных служащих.