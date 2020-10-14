Прокуратура проверит стадион в Дягилеве

Проверку начали после публикации в СМИ о плохом состоянии спортивного объекта.

Прокуратура проверит состояние стадиона в Дягилеве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверку начали после публикации в СМИ о плохом состоянии спортивного объекта.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации стадиона, и при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.