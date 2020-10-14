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Прокачайте русский язык в «Ростелеком. Лицей» с главным редактором творческого альманаха Artifex
Курс рассчитан на учащихся 10 и 11 классов, но будет полезен и родителям, которые хотят повысить уровень своей грамотности.

«Ростелеком. Лицей» представляет новый эксклюзивный курс русского языка, который ведет главный редактор творческого альманаха Artifex, филолог и литературовед Николай Жаринов. Курс рассчитан на учащихся 10 и 11 классов, но будет полезен и родителям, которые хотят повысить уровень своей грамотности.

В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса снова вводят режим вынужденной изоляции, школы переходят на дистанционное обучение. Заняться самообразованием — отличный способ провести время с пользой, а школьникам — не отстать от учебной программы. В этом ученикам и их родителям поможет цифровой сервис образования «Лицей», где представлена не только школьная программа, но и большая библиотека развивающих курсов.

Николай Жаринов — магистр филологии и культурологии. Более 12 лет преподавал русский язык и литературу в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, Институте журналистики и литературного творчества и других образовательных учреждениях. Николай — создатель и главный редактор творческого альманаха Artifex и видеоблога на YouTube.

«В 10 и 11 классах школьники, как правило, уже знают, куда будут поступать, но независимо от того, в каком вузе они будут учиться и какую выберут профессию, русский язык понадобится везде. Любой профессионал, будь то журналист или программист, экономист или биолог, должен уметь грамотно излагать свои мысли. В рамках образовательной программы на платформе „Ростелеком. Лицей“ мы овладеем искусством грамотно говорить и писать. По окончании курса ученики заполнят пробелы в знаниях русского языка и структурируют теорию по всей школьной программе», — рассказал Николай Жаринов.

Эксклюзивный курс русского языка составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Каждую тему можно закрепить на специальном интерактивном тренажере, который помогает запомнить правила и усвоить тему. К видеоурокам также прилагается теоретическая часть, которая состоит из краткой шпаргалки и ключевых правил по теме.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.