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Патологоанатомы рассказали, что коронавирус делает с органами человека
Медработники рассказали, что картина после вскрытия одна и та же.

Иркутские работники морга рассказали о влиянии коронавируса на органы человека. Об этом пишут «Вести».

Медработники рассказали, что картина после вскрытия одна и та же — поражение легких. Их стандартная масса в 350 граммов увеличивается до 2 килограммов.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие — абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце — все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма. Он болел в течение трех недель», — пояснила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Часто коронавирус приводит к летальному исходу из-за внезапной закупорки легочной артерии. Из-за образовавшегося препятствия кровь не поступает в легкие.

Также сотрудники морга отмечают, что часто причиной смерти является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы. В таких случая родственники не могут хоронить погибшего традиционным способом.