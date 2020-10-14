Патологоанатомы рассказали, что коронавирус делает с органами человека

Медработники рассказали, что картина после вскрытия одна и та же.

Иркутские работники морга рассказали о влиянии коронавируса на органы человека. Об этом пишут « Вести ».

Медработники рассказали, что картина после вскрытия одна и та же — поражение легких. Их стандартная масса в 350 граммов увеличивается до 2 килограммов.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие — абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце — все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма. Он болел в течение трех недель», — пояснила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Часто коронавирус приводит к летальному исходу из-за внезапной закупорки легочной артерии. Из-за образовавшегося препятствия кровь не поступает в легкие.

Также сотрудники морга отмечают, что часто причиной смерти является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы. В таких случая родственники не могут хоронить погибшего традиционным способом.