Оренбуржец попал в тюрьму за ограбление рязанского магазина

Ранее мужчину судили за подобные преступления.

Оренбуржец попал в тюрьму за ограбление рязанского магазина. Об этом сообщает издательство «Пресса».

26 марта в Путятинском районе мужчина пришел в «Дикси», взял шесть бутылок коньяка на шесть тысяч рублей и вышел на улицу, несмотря на требования остановиться. Один из сотрудников побежал за злоумышленником, из-за чего тот бросил коньяк. Полицейские задержали мужчину у магазина «Березы».

Злоумышленника признали виновным по части 1 статьи 161 УК («Грабеж») и приговорили к полутора годам колонии строгого режима.

Ранее мужчину судили за подобные преступления.