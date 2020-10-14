Несколько препаратов от COVID-19 вошли в список жизненно необходимых

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Несколько препаратов от COVID-19 вошли в список жизненно необходимых. Об этом в среду, 14 октября, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам Мурашко, распоряжение правительства по расширению списка уже подписано. Он уточнил, что в настоящее время проходит процедура регистрации цен.

«Туда (в перечень — прим. ред.) вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», — сказал министр.