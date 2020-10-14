На трассе в Рязанском районе загорелся автомобиль, погиб мужчина

Легковая машина полностью сгорела.

Во вторник, 13 октября, на трассе в Ермишинском районе Рязанской области загорелся легковой автомобиль, погиб мужчина 1952 года рождения. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 14:09. Автомобиль загорелся возле села Спасско-Раменье.

Известно, что легковая машина полностью сгорела.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжал 1 единица техники и 3 сотрудника МЧС.