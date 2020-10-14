Мэрия отчиталась о ремонте Народного бульвара

Все работы будут завершены до ухудшения погоды.

В среду, 14 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила ремонт улицы Народный бульвар, сообщил сайт мэрии.

На улице запланировали обустройство тротуаров, заездных и парковочных карманов, установку дорожных знаков и пешеходных ограждений, замену остановок, восстановление озеленения.

«В настоящее время отфрезерована проезжая часть дороги, монтируется бортовой камень, защебенены тротуары. Работы ведутся с опережением графика. В ближайшие дни подрядчик планирует приступить к укладке выравнивающего слова асфальта на проезжей части и тротуарной плитки на пешеходных дорожках», — говорится в сообщении.

По словам подрядчика, все работы будут завершены до ухудшения погоды.