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«Мармакс» рассказал про покупку квартиры с использованием маткапитала
Один из возможных вариантов использования материнского капитала — покупка квартиры.

Один из возможных вариантов использования материнского капитала — покупка квартиры. Число владельцев такого сертификата растет с каждым годом, поэтому актуально знать все нюансы его использования.

В пресс-центре строительной компании «Мармакс» рассказали:

  • кто может рассчитывать на материнский капитал;

  • основные условия для получения выплаты;

  • какую недвижимость можно приобрести;

  • что учесть родителям, выбирая квартиру;

  • как получить средства материнского капитала для покупки;

  • как приобрести квартиру с помощью маткапитала в «Мармакс».

Полную статью вы можете найти на сайте компании.

На средства материнского капитала можно приобрести любую квартиру в комплексах строительной компании «Мармакс».

При этом вы можете не переживать, что это сложно юридически. У каждого клиента компании есть личный менеджер. Он изучит вашу ситуацию, найдет наиболее подходящее решение и возьмет всю возможную бумажную работу на себя. Эта услуга для вас бесплатна.

Чтобы узнать подробности, звоните: 500-005.