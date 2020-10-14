«Мармакс» рассказал про покупку квартиры с использованием маткапитала

Один из возможных вариантов использования материнского капитала — покупка квартиры. Число владельцев такого сертификата растет с каждым годом, поэтому актуально знать все нюансы его использования.
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На средства материнского капитала можно приобрести любую квартиру в комплексах строительной компании «Мармакс».
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