\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
18°
Чтв, 15
17°
Птн, 16
ЦБ USD 77.29 0.27 14/10
ЦБ EUR 91.07 0.07 14/10
Нал. USD 76.85 / 78.9 12:49
Нал. EUR 90.46 / 91.3 12:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
35 минут назад
140
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
Вчера 09:59
4 140
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
17 968
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
18 339
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Любимов подарил машину семье с девятью детьми
Местная жительница обратилась к депутатам и чиновникам с просьбой о поддержке.

Губернатор Николай Любимов подарил машину многодетной семье. Об этом сообщили в группе «Рязанская область» в среду, 14 октября.

В семье Веры и Сергея Турченко из Кадомского района воспитываются девять детей. Самым младшим, двойняшкам Любе и Наде — два года.

«Супруги ведут домашнее подсобное хозяйство, в этом им помогают старшие дети. Еще четверо ребят учатся в школе, занимаются в военно-патриотическом клубе, художественных и музыкальных секциях, посещают Воскресную школу при Милостиво-Богородицком монастыре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для такой семьи машина — необходимость. Детей нужно возить в школу почти в десять километров от дома, также приходится ездить в Рязань для получения медпомощи.

Местная жительница обратилась к депутатам и чиновникам с просьбой о поддержке. На днях глава региона вручил семье ключи от нового автомобиля.