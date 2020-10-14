Любимов подарил машину семье с девятью детьми

Местная жительница обратилась к депутатам и чиновникам с просьбой о поддержке.

Губернатор Николай Любимов подарил машину многодетной семье. Об этом сообщили в группе «Рязанская область» в среду, 14 октября.

В семье Веры и Сергея Турченко из Кадомского района воспитываются девять детей. Самым младшим, двойняшкам Любе и Наде — два года.

«Супруги ведут домашнее подсобное хозяйство, в этом им помогают старшие дети. Еще четверо ребят учатся в школе, занимаются в военно-патриотическом клубе, художественных и музыкальных секциях, посещают Воскресную школу при Милостиво-Богородицком монастыре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для такой семьи машина — необходимость. Детей нужно возить в школу почти в десять километров от дома, также приходится ездить в Рязань для получения медпомощи.

Местная жительница обратилась к депутатам и чиновникам с просьбой о поддержке. На днях глава региона вручил семье ключи от нового автомобиля.