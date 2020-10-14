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И.о. министра спорта поздравил рязанскую легкоатлетку с победой на Первенстве России
Это первая в истории Рязанской области победа на Первенстве России по легкоатлетическому кроссу.

И.о. главы рязанского минспорта Юрий Колдин поздравил Светлану Аристархову и ее тренера Евгения Грачева с первой в истории области победой на Первенстве России по легкоатлетическому кроссу. Соревнования проходили в Оренбургской области 10-11 октября, сообщили в ведомстве.

Аристархова стала победительницей первенства России среди молодежи до 20 лет в кроссе на 3 километра.

Колдин поблагодарил спортсменку и ее тренера. Он пожелал девушке скорейшего подтверждения спортивного звания «Мастер спорта России» и закрепления в составе сборной команды России.

Участники встречи обсудили подготовку к зимнему спортивному сезону и условия, в которых спортсмены тренируются, потребность в качественном спортивном инвентаре, оборудовании и экипировке и соблюдении антидопинговых правил.

Отмечается, что всего в чемпионате и первенстве России по легкоатлетическому кроссу 10 и 11 октября поучаствовали более 200 спортсменов со всей страны. Рязанец Александр Имени занял второе место на дистанции 10 километров. Его также тренирует Грачев.