Зафиксирована первая смерть повторно заболевшего коронавирусом

Женщина заболела COVID-19 второй раз примерно через два месяца после первого заражения

В Нидерландах 89-летняя женщина скончалась после повторного заражения коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Оксфордский университет.

По информации ученых, женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом, заболела COVID-19 второй раз примерно через два месяца после первого заражения. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу пациентка скончалась.