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ВТБ открыл новый офис обслуживания в Рязани
Отделение расположили по адресу Солотчинское шоссе, 2.

Во вторник, 13 октября, в Рязани открыли новый офис ВТБ. Отделение, расположенное по адресу Солотчинское шоссе, 2, стало восьмой точкой продаж региональной сети банка в Рязанской области.

Клиенты банка в новом офисе смогут открыть накопительный счет или вклад, оформить Мультикарту, подать заявку на кредит наличными и совершить иные необходимые операции. Здесь же можно подключиться к ВТБ-Онлайн.

В отделении установили четыре устройства самообслуживания, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Новая точка обслуживания будет работать с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

«Даже в условиях пандемии и развития дистанционных сервисов многим клиентам банка по-прежнему важна возможность посетить офис и лично пообщаться со специалистом. Открытие офиса в этой части города будет способствовать равномерной доступности банковских услуг для жителей», — сообщила управляющая ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.